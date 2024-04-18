Раскрыт ошеломляющий гонорар за 15-минутное выступление группы «Тату»

Участницы группы «Тату» получили по 10 миллионов рублей за 15-минутное выступление в Минске, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. Он отметил, что девушки сейчас не являются топовыми артистками.

Меня поразила недавняя история, когда в результате искусственного воссоединения группы «Тату», участницы получили за 15-минутное выступление в Минске порядка 10 миллионов рублей каждая. Не знаю, является ли этот гонорар самым большим за всю историю российского шоу-бизнеса. Но сумма за исполнение всего нескольких песен весьма солидная. Учитывая, что сейчас все жалуются на кризис, а девушки на данный момент не являются топовыми артистками, — рассказал Бабичев.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что популярность группы «Тату» во всем мире была непосредственной заслугой агента Ивана Шаповалова, который продумал все ходы. По его словам, Шаповалов сыграл на скандальных образах Юлии Волковой и Лены Катиной, что сейчас на Западе восхваляется. Рудченко назвал продюсера «Тату» гениальным пиарщиком, благодаря которому случился колоссальный взлет молодых артисток.

Продюсер раскрыл секрет невероятного успеха «Тату» на Западе

До этого Волкова вышла на связь после месяца отсутствия в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и призналась, что пока не планирует вести социальные сети. Она опубликовала свой последний снимок с короткой стрижкой и заявила, что ей «хочется тишины и спокойствия». Волкова пообещала периодически общаться с подписчиками и вести беседы на нейтральные темы.