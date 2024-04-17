Манижа подняла цены на корпоративы после отмены концертов в России

После отмены концертов в РФ, Белоруссии и Казахстане российская певица Манижа повысила стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации канала, стоимость одного корпоративного выступления теперь составляет 1,5 миллиона рублей, что на полмиллиона больше, чем в 2023 году.

«Певицу Манижу лишили большой сцены, фестивалей и стадионов после сочувствия террористам из „Крокуса“», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что певица столкнулась с волной критики и отменой мероприятий после высказывания в соцсетях, которое было воспринято как сочувствие задержанным террористам.

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После этого критика со стороны общественности и Следственного комитета привела к отмене всех крупных концертных выступлений артистки. Теперь Манижа выступает исключительно на частных мероприятиях, требуя при этом особенных условий: бизнес-класс для себя, своего ребенка и продюсера, комфортабельный транспорт, размещение в дорогих номерах отеля, а также определенный набор продуктов в гримерке. Кроме того, у нее есть право отменить выступление в случае невыполнения ее требований.

Ранее Манижа опубликовала пост в соцсетях, в котором назвала задержание подозреваемых в теракте «Крокус Сити Холле» «публичной пыткой» и отметила, что убийцы не имеют национальности, передает «Национальная служба новостей». СК начал проверку по статье об оправдании терроризма