«Похоронила за ее же деньги»: в Сети обрушились на Собчак из-за Пугачевой

Журналистка Ксения Собчак к юбилею певицы Аллы Пугачевой выпустила фильм «А знаешь, все еще будет», в котором снялись коллеги и друзья Примадонны. Однако работа вызвала неоднозначную реакцию: многие обвинили Собчак в «отпевании» артистки в день ее 75-летия.

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Собчак сняла якобы поздравление с 75-летием за деньги самой Аллы, но сняла так, как будто Аллу уже отпевают и скоро похороны, — написал один из пользователей под роликом в YouTube.

По словам пользователей, после просмотра фильма Собчак осталось впечатление, будто это не поздравление с юбилеем, а панихида.

К сожалению, АБ [Алла Борисовна] никогда не любила народ. Да, талантлива, да, артистка превосходная, много масок у нее. Только России такая ее маска сегодня не нужна. Пусть живет в свое удовольствие. Не надо из нее делать икону, — гласит комментарий под видео.

Другие, наоборот, положительно оценили работу Собчак и выразили признательность Пугачевой. Они написали, что под песни Примадонны влюблялись, смеялись, плакали и заводили семьи. Поклонники певицы поблагодарили ее за то, что она стала частью их жизни.

Ранее Пугачеву с юбилеем поздравили муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и дочь Кристина Орбакайте. Дочь певицы опубликовала в соцсети фрагмент дуэта с матерью — подростком она исполнила с Примадонной песню «А знаешь, все еще будет», а также анонсировала новые песни артистки.