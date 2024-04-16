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Мэттью Макконахи выразил восхищение профессионализмом Дженнифер Лопес

<p>В недавнем интервью <strong>Мэттью Макконахи</strong> выразил <strong>восхищение</strong> своей коллегой по фильму &laquo;Свадебный переполох&raquo;, <strong>Дженнифер Лопес</strong>, которую он в шутку назвал &laquo;угрозой&raquo; на съемочной площадке. Актеры снялись в романтической комедии еще в 2001 году, <a href="https://boda.su/posts/id26998-mettju-makkonahi-podelilsja-vospominanijami-o-rabote-s-dzhennifer-lopes-nad-filmom-svadebnyj-perepoloh" target="_blank" rel="noopener">сообщает</a> boda.</p> <p>Макконахи признался, что был <strong>впечатлен</strong> многосторонностью талантов Лопес. Он&nbsp;подчеркнул ее&nbsp;универсальность и&nbsp;способность достигать высот в&nbsp;различных аспектах своей работы, особенно отметив точность и&nbsp;последовательность Лопес в&nbsp;исполнении сцен, а&nbsp;также ее&nbsp;исключительную <strong>пунктуальность</strong> во&nbsp;время съемок.</p> <p>Кроме того, голливудская звезда высоко <strong>оценил</strong> трудовую этику Лопес, отметив ее&nbsp;стремление и&nbsp;уверенность в&nbsp;достижении поставленных целей. Макконахи отметил, что успех Лопес в&nbsp;фильме был результатом ее&nbsp;усердной подготовки к&nbsp;каждой сцене.</p> <p>Несмотря на&nbsp;то, что критики не&nbsp;особо высоко оценили фильм, он&nbsp;снискал любовь зрителей и&nbsp;собрал внушительную кассу, практически 95&nbsp;миллионов долларов по&nbsp;всему миру. Спустя два десятилетия после выхода фильма Макконахи и&nbsp;Лопес вновь встретились в&nbsp;прямом эфире в&nbsp;социальных сетях в&nbsp;2021 году, где они вспоминали о&nbsp;своем сотрудничестве. Лопес поделилась, что съемки фильма были для нее &laquo;волшебным временем&raquo;, а&nbsp;Макконахи выразил взаимное <strong>восхищение</strong> ее&nbsp;профессионализмом и&nbsp;целеустремленностью.</p>

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