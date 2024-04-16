<p>В недавнем интервью <strong>Мэттью Макконахи</strong> выразил <strong>восхищение</strong> своей коллегой по фильму «Свадебный переполох», <strong>Дженнифер Лопес</strong>, которую он в шутку назвал «угрозой» на съемочной площадке. Актеры снялись в романтической комедии еще в 2001 году, <a href="https://boda.su/posts/id26998-mettju-makkonahi-podelilsja-vospominanijami-o-rabote-s-dzhennifer-lopes-nad-filmom-svadebnyj-perepoloh" target="_blank" rel="noopener">сообщает</a> boda.</p> <p>Макконахи признался, что был <strong>впечатлен</strong> многосторонностью талантов Лопес. Он подчеркнул ее универсальность и способность достигать высот в различных аспектах своей работы, особенно отметив точность и последовательность Лопес в исполнении сцен, а также ее исключительную <strong>пунктуальность</strong> во время съемок.</p> <p>Кроме того, голливудская звезда высоко <strong>оценил</strong> трудовую этику Лопес, отметив ее стремление и уверенность в достижении поставленных целей. Макконахи отметил, что успех Лопес в фильме был результатом ее усердной подготовки к каждой сцене.</p> <p>Несмотря на то, что критики не особо высоко оценили фильм, он снискал любовь зрителей и собрал внушительную кассу, практически 95 миллионов долларов по всему миру. Спустя два десятилетия после выхода фильма Макконахи и Лопес вновь встретились в прямом эфире в социальных сетях в 2021 году, где они вспоминали о своем сотрудничестве. Лопес поделилась, что съемки фильма были для нее «волшебным временем», а Макконахи выразил взаимное <strong>восхищение</strong> ее профессионализмом и целеустремленностью.</p>