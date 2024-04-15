Саша Савельева рассказала, что ее благословила Алла Пугачева

Певица Саша Савельева вспомнила, как ее благословила Алла Пугачева. Артистка отметила в соцсетях, что их встреча произошла после концерта дочери Примадонны.

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«Несколько лет назад я с мужем была на юбилее у Кристины Орбакайте. Я выступала, после чего сорвала оглушительные аплодисменты, но самый главный комплимент меня ждал чуть позже. Мы вышли в садик, а там сидела Алла Борисовна. Мы подошли к ее столу, и тогда я услышала: «Саша, ты так хорошо выступила, спела! Просто молодец, мне очень понравилось». Это было такой мощной мотивацией для меня — слышать такой отзыв от артиста, который так тонко чувствует музыку, лирику, мир. Восприняла те слова как благословение. И пошла окрыленная по своему творческому пути. С днем рождения, Алла Борисовна», — написала звезда.

Савельева в 2010 году вышла замуж за актера Кирилла Сафонова, а 27 марта 2019 года родила от него первенца. Мальчик Леон появился на свет раньше срока весом всего два килограмма, и врачи боролись за его жизнь — несколько недель сын артистов провел в реанимации. Певица признавалась, что прорабатывала этот тяжелый период с психотерапевтом и смогла поменять многие неправильные установки в своей голове.

После появления Леона исполнительница взяла паузу в своей музыкальной карьере и «с головой погрузилась» в материнство. Звезда рассказывала в личном блоге о трудностях, с которыми столкнулась в первый год, в том числе с послеродовой депрессией. По словам певицы, на тот момент у нее перемешались день и ночь, но знаменитость понимала, что ей необходимо продолжать заботиться о маленьком человеке. Исполнительница при первых «тревожных звоночках» обратилась за помощью к специалисту, и не пожалела об этом. Артистка по-прежнему занимается терапией на постоянной основе и одновременно учится на психолога.