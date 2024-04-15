Боня пришла на свидание с новым поклонником с дочерью

Телеведущая Виктория Боня взяла на свидание с новым поклонником дочь. Блогер рассказала в соцсетях, что они хорошо провели время.

«Мой новый поклонник пригласил нас с Анджелиной в кино и на ланч. Он принес цветы и мне, и Энджику! Такой внимательный», — отметила звезда.

Дочь знаменитости недавно прилетела в Москву из Монако. Боня говорила, что три месяца не виделась с ребенком и очень соскучилась. Знаменитость не может вернуться в Монако, потому что пока не получила визу категории «D». По словам телеведущей, она ждет уже пять месяцев, поэтому решила перевезти дочь в Москву.

Звезда семь лет состояла в отношениях с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, с которым познакомилась в Монако. Боня после трех месяцев романа призналась Алексу, что хочет детей. По воспоминаниям блогера, бизнесмен адекватно воспринял ее слова и заявил, что не против ребенка, и в 2012 году у пары родилась дочь. Телеведущая отмечала, что сохранила со Смерфитом дружеские отношения после расставания ради ребенка, поэтому периодически встречается с экс-возлюбленным.