Шоу «Маска» лишилось артиста, знакомого всем членам жюри

Шоу «Маска» 14 апреля покинул артист, которого несколько раз спасали зрительским голосованием и знали все члены жюри. Об этом пишет Life.

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Жюри пятого сезона шоу «Маска» возглавил Филипп Киркоров. В его состав также вошли Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

В выпуске от 14 апреля программу должна была покинуть одна из трех масок: Кот, Горилла или Матрешка. Провели зрительское голосование и по его результатам в первый полуфинал отправили Кота.

После долгих обсуждений большинством голосов жюри решило, что маску пора снимать Горилле. Несмотря на то, что костюм полностью скрывал артиста, в ходе финального обсуждения все сошлись на том, что это — Акмаль Ходжаниязов, также известный под именем Akmal'.

В итоге догадки жюри оказались верны, и проект действительно покинул 20-летний певец родом из Туркменистана. Таким образом, в первом полуфинале встретятся Енот, Змей Горыныч, Кот, Матрешка, Щенок и Бабочка.

Напомним, что до 14 апреля шоу уже покинули телеведущий Сергей Майоров, прятавшийся под маской Кукурузы, Мотылёк — актриса и певица Настасья Самбурская, актер Станислав Ярушин, носивший маску Водяного. Также зрители больше не увидят Акулу — рэп-исполнителя Артема Качера, Арлекина — певицу и блогера Мию Бойку, певца и блогера Даву, который примерил на шоу маску Перца, и Кактуса — певицу Екатерину Иванчикову.

Ранее эксперты отметили, что Филипп Киркоров изменил стиль с тем, чтобы вернуть хорошее отношение публики после истории с «голой вечеринкой». Модный аналитик Максим Зарипов обратил внимание на то, что стоимость парика, который артист носит на популярном шоу «Маска», может достигать нескольких десятков тысяч долларов.