Агутин публично обратился к отцу: «У меня куча вопросов»

Певец Леонид Агутин публично поздравил отца с 89-летием. Он отметил в соцсетях, что у него к родителю еще много вопросов.

«Батя, красавец мой, я тебя люблю! С днем рождения! Живи долго. У меня лично еще куча вопросов. И я не один такой. Мира в душе и здоровья с лихвой», — пожелал имениннику артист.

Поэт-песенник Николай Агутин познакомился со своей первой женой, учителем начальных классов Людмилой Школьниковой, на танцах в Парке Горького, а в 1968 году у них родился сын. Мальчика назвали Леонидом в честь деда. После 16 лет брака супруги решили развестись. Певцу тогда было 14 лет, он признавался, что тяжело переживал расставание родителей и четыре года не общался с отцом, но потом смог его простить.

Отец композитора говорил журналистам, что винит себя в расставании с первой женой, и он рад, что со временем им удалось восстановить нормальное человеческое общение.

У поэта-песенника также есть две дочери от второго брака с журналисткой Еленой Жерновой: 43-летняя Ксения и 40-летняя Мария.