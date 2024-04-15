«Все перечеркнула»: в Госдуме «поздравили» Пугачеву с 75-летием

Своими последними действиями, высказываниями и контактами певица Алла Пугачева сделала все, чтобы перечеркнуть достижения на советской и российской эстраде, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его мнению, достижения Примадонны на эстраде не стоит приравнивать ко всей российской культуре.

Трудно говорить, что Алла Пугачева сделала в плане культуры, если говорить о большой культуре. Некоторые люди ухитряются одним росчерком пера перечеркнуть все, что сделали для этого. Давайте не будем приравнивать к всей культуре то, что она сделала для эстрады. Даже все то, что она сделала для эстрады, благополучно перечеркнула своими действиями, высказываниями и контактами, — считает Шолохов.

Ранее сообщалось, что Пугачева планирует организовать банкет на Кипре в честь своего 75-го дня рождения 15 апреля. По информации СМИ, на мероприятии будут присутствовать не менее 160 человек. Кого именно пригласили на вечеринку, пока неизвестно. Предположительно, среди гостей будет лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню в преддверии 75-летнего юбилея. Музыку и слова к композиции под названием «Я плачу» написал певец Леонид Агутин еще пять лет назад. По словам директора артистки Елены Чупраковой, песня доступна к прослушиванию на всех музыкальных платформах.