55-летняя Валерия села на шпагат

Певица Валерия продемонстрировала поклонникам свою растяжку. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя Валерия предстала перед камерой в зеленой футболке, укороченных легинсах и белых кроссовках. Народная артистка России распустила волосы и сделала естественный макияж. Исполнительница позировала в спортзале. Она сидела на продольном шпагате.

«Пришел муж и сделал фото», — подписала снимок певица.

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Валерия состоит в отношениях с продюсером Иосифом Пригожиным. В 2024 году певица и ее супруг отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет брака. Бизнесмен и артистка поженились 5 июня 2004 года в Кутузовском отделе ЗАГСа города Москвы.

Недавно Валерия рассказала в беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым, что однажды подарила Иосифу Пригожину орфографический словарь на день рождения. Певица решила вручить такой оригинальный подарок по двум причинам. Артистка призналась, что тогда испытывала финансовые трудности. Второй причиной стало неправильное произношение слова «хозяева» у бизнесмена.