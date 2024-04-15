Стало известно, как Иран испортил планы Пугачевой атакой по Израилю

Певица Алла Пугачева вынуждена справлять свое 75-летие в одиночестве, сообщает KP.RU. Как отмечается, она планировала отметить его с размахом, однако гости не смогли приехать на празднество из-за атаки Ирана по Израилю, из-за которой закрыто небо над Святой землей.

По данным издания, нет рядом и ее мужа мориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Примадонна осталась в доме в Кесарии одна с малолетними детьми Лизой и Гарри.

После того, как стало известно об атаке Ирана, Галкин опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором со стаканом, предположительно, спиртного в руках пожелал удачи израильской ПВО. Он добавил, что находится в состоянии ожидания, однако не будет следить за лентой новостей, а пойдет спать. При этом он не уточнил, где сейчас находится.

Вооруженные силы Ирана в ночь на 14 апреля выпустили 185 беспилотников и 146 ракет по территории Израиля. В Тегеране атаку назвали ответом на израильский удар по консульству в Дамаске 1 апреля.

Телеканалы проигнорировали юбилей Пугачевой

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер тем временем сообщил, что правительство страны определится с конкретным видом ответа на атаку в понедельник или в ближайшие дни. Чиновник отметил, что правительству представлен «широкий спектр вариантов» реакции на нападение Ирана.