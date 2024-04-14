Надежде Ермаковой из «Дома-2» подбили глаз

Надежда Ермакова, звезда «Дома-2», в микроблоге выложила ролик с подбитым глазом. Девушка написала, что подобная неприятность с ней происходит впервые.

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Надежда также опубликовала фрагмент своей переписки с супругом Даниэлем Чистяковым. Она объяснила ему, что подралась с соседкой из-за своей собачки -шпица Жулика. Муж же предположил, что она не слишком удачно сделала какой-то укол красоты, пишет издание super.ru.

Подписчики начали задавать вопросы как такое могло случиться. Ермакова ответила, что пострадала от соседкиных ногтей

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Накануне пользователи Сети обрушились с критикой на друзей Либерж Кпадону за их поведение на траурной церемонии. На видео и фото, которые публиковала, например, Надежда Ермакова и многих смутило неуместное веселье с улыбками и даже смехом. Надежду в соцсетях даже прозвали «похоронной хохотушкой».

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