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СМИ: в сетку вещания телеканалов не включили программы к юбилею Пугачевой

В сетке вещания российских федеральных телеканалов нет программ, посвященных юбилею певицы Аллы Пугачевой, пишет РИА Новости.

Телеканалы проигнорировали юбилей Пугачевой
© РИА Новости

Примадонна отметит юбилей в понедельник, 15 апреля. Ей исполняется 75 лет.

Отмечается, что в 2019 году к 70-летию певицы Первый канал и «Россия 1» выпускали посвященные певице праздничные передачи и концерты.

Стало известно, какое состояние успела заработать Пугачева за свою карьеру

По данным газеты «Комсомольская правда», за годы своей карьеры в СССР и России Пугачева заработала 14 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

Шоу-бизнес
Алла Пугачева
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