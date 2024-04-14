Шуфутинский рассказал о семейном конфликте

Михаил Шуфутинский был гостем шоу «Секрет на миллион» на НТВ. В разговоре с ведущей шоу музыкант рассказал о давнем семейном конфликте, который до сих пор не разрешен.

Шуфутинский был дважды женат. Его первая супруга – Татьяна Ростова. Вторая – Маргарита Шуфутинская (умерла в 2015 году, похоронена в США), с ней у Шуфутинского родилось два сына. 51-летний Дэвид работает в сфере кино в Москве. 41-летний Антон преподает в университете в Филадельфии

Еще при жизни Маргариты у Михаила завязались отношения с бывшей танцовщицей своего балета Светланой Уразовой, которая младше певца на 30 лет. Сыновья по-разному восприняли новую любовь отца, пишет «Комсомольская Правда».

«Дэвид – приветливо и хорошо, он ее долго знал. Он был со мной в Москве с 1996 года. Они виделись во время моих концертов, и вообще мы общались. Антон воспринял жестче, ревностно. Дэвид проводил с ним беседы, говорил, что папа счастлив», – сообщил Шуфутинский.

Но хуже всего к Светлане Уразовой отнеслась жена Антона Брэнди. Женщина просто ее не приняла.

«Мы приехали со Светланой в Сан-Диего на концерт Ноя [один из сыновей Антона и Брэнди стал рэпером]. Всех родственников Брэнди я пригласил из Лос-Анджелеса на этот концерт. Тетка Брэнди сказала, что Света красивая и очень им нравится. Я подошел к Брэнди и попросил у нее разрешения представить ей Свету. Она отказалась. С тех пор мы не разговариваем», – признался Шуфутинский.

Словосочетание «Третье сентября» зарегистрировано в качестве товарного знака. Как выяснила Газета.Ru, бренд зарегистрировал не исполняющий хит «Третье сентября» уже 30 лет шансонье Михаил Шуфутинский. Товарный знак в Федеральной службе по интеллектуальной собственности зарегистрировал поэт и композитор Игорь Николаев - автор песни.