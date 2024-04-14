Брухунова показала дочь от Петросяна: в чем подозревают семью

На днях Татьяна Брухунова перестала скрывать лицо дочери, которую родила от народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. Как пара назвала дочь, почему поклонники подозревают супругов в обмане?

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Как назвали дочь Петросяна

Брухунова периодически делится с подписчиками в социальных сетях семейными кадрами. В этот раз 35-летняя супруга юмориста показала совместный снимок с дочерью Матильдой. Брухунова рассказала, что девочке 13 апреля исполнилось полгода.

«Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда», — подписала публикацию жена Петросяна.

Супруга Петросяна в комментариях, общаясь с поклонниками, назвала точную дату рождения дочери. Пополнение в семье произошло 13 октября.

«Татьяна, Матильда тоже 13-го числа, получается, родилась, только в разные месяцы! Как Вы и Ваган (сын Брухуновой от Петросяна. — NEWS.ru)», — написала одна из пользовательниц. «Да», — ответила жена Петросяна.

На опубликованном снимке на голове малышки красный платок, завязанный в виде тюрбана. Сама девочка одета в черное платье, украшенное белым круглым воротничком.

В комментариях к фотографии поклонники отметили, что Матильда совсем не похожа на своего отца. По мнению пользователей Сети, девочка растет копией мамы.

В чем подозревают Брухунову

Новость о появлении второго ребенка у пары стала причиной споров и широких обсуждений в Сети. Супруга именитого юмориста долгое время скрывала деликатное положение, а в социальных сетях делилась архивными фото. На публике Брухунову видели исключительно в свободной одежде.

Некоторые пользователи Сети предполагали, что пара могла воспользоваться услугами суррогатной матери, однако Петросян и Брухунова эти слухи отвергали. Жена юмориста подчеркивала, что муж здоров и не имеет противопоказаний к зачатию.

«Это неправда, [что дочь родила суррогатная мать]. Не надо наговаривать», — безапелляционно заявлял Петросян.

Подогревает слухи и тот факт, что Брухунова в одном из интервью жаловалась на проблемы с венами на ногах. Из-за недуга женщине пришлось перенести сложную операцию.

«После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям», — отмечала супруга комика, которая носит с собой «сменку» в виде кроссовок.

Telegram-канал «НеМалахов» также с недоверием относится к информации о естественных родах Брухуновой. Журналисты решили просмотреть социальные сети супруги юмориста и найти посты, опубликованные в предполагаемый день рождения Матильды.

Выяснилось, что 13 октября Брухунова прогуливалась по улице, а на следующий день пошла на премьерный спектакль «Дюймовочка» в Театре сатиры.

«Татьяна Петросян в день родов дочери Матильды прогулялась по улице. А на следующий день после рождения крохи счастливая мамочка двух ангелочков сходила в театр с сыном Ваганом. Учитесь, девочки, вынашивать без беременного животика, рожать, тут же вскакивать и бегом совершать променад», — отметил «НеМалахов».

Более того, 15 октября, то есть через два дня после рождения наследницы, супруга именитого юмориста стала участницей сразу двух культурных событий. Судя по постам в социальных сетях, Брухунова побывала на выставке картин Николая Рериха в Новой Третьяковке и на премьере мюзикла «Бременские музыканты» в Государственном академическом театре имени Моссовета.