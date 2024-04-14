Дочь Агутина и Варум выходит замуж за музыкального продюсера из Америки

Елизавета, дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина выходит замуж за молодого человека по имени Джон Сэмюэл. Джон – американец, и ранее девушка уже представила избранника родителям. Об этом рассказал дедушка Елизаветы – музыкант Николай Агутин в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

«Лиза с молодым человеком приезжала в Москву недавно. Симпатяга пацан. Он ей уже сделал предложение, и колечко было», — объявил Николай Агутин

Девушка с детских лет живет в США с бабушкой и дедушкой по маминой линии. Она там училась и имеет американское гражданство. Елизавета пошла по стопам родителей – она поет в рок-группе под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Ее избранник Джон – музыкальный продюсер, рассказывает «Комсомольская Правда».

Дедушка Елизаветы Николай Петрович отметил, что, несмотря на то что жених внучки говорит только по-английски, парень ему очень симпатичен. Судя по всему, свадьба состоится в США Агутин-старший даже готов перелететь океан ради такого события.

«Придется и мне туда полететь. Скорее бы сбагрить», - шутит дедушка Лизы.

Ранее звездная наследница не только получила американское гражданство, но и приобрела жилье в Лос-Анджелесе. Значительную часть денег для покупки Лиза скопила сама, подрабатывая официанткой и домработницей. За деньгами к знаменитым родителям Лиза старалась не обращаться.