«Я была потрясена!» Волочкова рассказала о работе дочери

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна уже совершеннолетняя. Девушка успевает учиться, работать и писать стихи. Об этом рассказала в микроблоге сама балерина.

«Учится Ариша в Университете на филологическом факультете, увлекается и историей. Ею написаны более 250 стихотворений на трех языках. Она также преподает английский и французский онлайн. И очень серьезно занимается озвучкой фильмов и мультфильмов, работая в студии дубляжа и в домашней студии. Когда она показала мне свои работы, я была потрясена!», - написала Анастасия.

Ариадна дополнительно учится дубляжу у профессионального педагога, пишет Экспресс Газета. Волочкова отметила, что девушка и талантлива, и трудолюбива.

Ранее Анастасия Волочкова вспомнила, как поругалась с дочерью Ариадной из-за того, что наследница попросила мать отдать ей московскую квартиру. По словам Волочковой, она посоветовала дочери обращаться по вопросам недвижимости к ее отцу Игорю Вдовину.