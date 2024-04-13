В СМИ появилась информация о предстоящем юбилее Пугачевой

15 апреля Алла Пугачева будет отмечать 75-летие. Праздник, как пишет Экспресс Газета, пройдет на Кипре, где у Примадонны с супругом есть своя недвижимость.

Предполагается, что празднование пройдет на широкую ногу. Ожидается более полутора сотен гостей, в том числе и из России. В частности, Экспресс Газета информирует о том, что на торжестве будут Стас Намин и Александр Достман с семьей.

Стало известно, какое состояние успела заработать Пугачева за свою карьеру

Ранее сообщалось о планах Аллы Борисовны дать юбилейный концерт в Израиле, а также несколько выступлений в Европе. Но пока официального подтверждения еще не было.

Певица Алла Пугачева, которая начала делать первые шаги на отечественной эстраде в 60-х годах, заработала за свою карьеру порядка 14 млрд рублей.