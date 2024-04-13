Чехова призналась в наличии фобии

Анфиса Чехова стала гостьей шоу Неприятного Пилягина. Телеведущая публично опровергла слухи о том, что она сделала себе резекцию желудка, благодаря чему, наконец, похудела. Об этом пишет СтарХит.

«Рассказываю, как было. В какой-то момент я стала весить килограммов 90. Пришла к одному диетологу. Он выслушал мой анамнез, а это булимия, расстройство пищевого поведения, китайские таблетки — все, что только можно. Врач сказал: «Вам ничего не поможет. Но есть один способ…» Из его слова я поняла, что некий баллон помещается в желудок. Желудок якобы полный, и человек не хочет есть. Там столько противопоказаний! Еще и наркоз надо делать! Я сказала: «Идите вы…», - объяснила Анфиса.

Чехова призналась, что панически боится общего наркоза.

«У меня фобия наркоза. Но при родах я была в сознании, только нижняя часть ничего не чувствовала. А вот один раз была замершая беременность — и там под общим наркозом все… Тогда я как на гильотину шла. Больше всего страшно, что сейчас будут давать наркоз», — сказала она.

Избавиться от лишних килограммов Чехова смогла благодаря различным «психологическим и духовным трансформациям», а также отказавшись от сахара и соли. Теперь знаменитость чувствует себя гораздо увереннее. Однако ее личная жизнь перестала складываться