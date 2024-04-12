Расторгуев ответил на слухи о массовой отмене концертов группы «Любэ»

Солист российской группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал о продолжении юбилейного тура коллектива. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, коллектив продолжает свою концертную деятельность после медицинского обследования, которое Расторгуев прошел в начале апреля. Как уточнил музыкант, группа уже отправилась в небольшое турне по городам России.

«Ходят слухи о том, что происходит “массовая отмена” концертов группы "Любэ" по стране. Это полная ерунда. Есть переносы нескольких городов, но это разные понятия: перенос и отмена – разные вещи», — рассказал он.

Помимо этого Расторгуев поздравил слушателей с Днем Космонавтики.

«Даты все действительны, концерты обязательно состоятся в те даты, которые обозначены. Следите за афишей», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Николая Расторгуева.