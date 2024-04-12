Рэпер ST рассказал, почему поехал в зону СВО

В зоне СВО все очень конкретно, рассказал рэпер Александр Степанов (ST) NEWS.ru на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук», передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, он поехал с концертом к российским бойцам, потому как хотел передать им благодарность за то, что они делают. «Там легко считалась бы ложь, если бы она была», добавил музыкант.

Мне хотелось поехать и сыграть для них свою музыку, тем самым показать им, что мы здесь, мы с ними, мы думаем о них, мы переживаем, мы благодарны тому, что они делают там, защищая нас каждый день, — объясняет он.

Ранее сообщалось, что гитарист группы «Звери» Герман Осипов и рэпер Александр Степанов (ST) провели серию концертов в зоне СВО. Артисты выступили перед бойцами под аккомпанемент гитары и балалайки.

На мероприятии рэпер также признался, что не записал песню о событиях в «Крокус Сити Холле», поскольку не смог подобрать слова и музыку, чтобы они соответствовали его эмоциям по этому поводу. Он также призвал не осуждать тех, кто оперативно смог создать композицию о недавней трагедии.

Донбасс дважды посетил Филипп Киркоров. Так, 3 февраля певец побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим. 16 февраля поп-король ездил в Макеевку и привез детям игрушки — куклы в виде себя.