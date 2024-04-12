Барецкий объяснил, почему не смог попасть в замок Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий обещал показать журналистам NEWS.ru замок в деревне Грязь, который он якобы купил у Аллы Пугачевой, но не смог в него войти. Он заявил, что забыл ключи от ворот. Шоумен по-прежнему продолжает настаивать, что приобрел подмосковную недвижимость певицы и ее мужа.

Ключи забыл. Е-мое! Не попасть туда никак, и, честно, мы не холопы, но мы забыли ключи. По-любому у него (помощника. — NEWS.ru) другие ключи есть, а если нет, то через черный вход пройдем, — сказал Барецкий.

Во время совместной поездки Барецкого и журналистов NEWS.ru он так и не показал замок Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом в список иноагентов) изнутри. Шоумен решил пройтись по деревне и осмотреть окрестности. Барецкий выразил возмущение, что по соседству с замком находятся бараки. Также он посетил местный магазин и пообщался с продавщицей.

Ранее Барецкий заявил, что поселил в замке Пугачевой 30 родственников. Как отметил шоумен, его бывшая женщина занимается там хозяйством. По словам Барецкого, соседи Пугачевой и Галкина его знают. Он также добавил, что в доме звездной четы до сих пор остаются их вещи.