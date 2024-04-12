Якубович пошутил, что ему удалили позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь

78-летний народный артист РФ Леонид Якубович многословно отшутился на вопросы о состоянии своего здоровья.

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"Удалил позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь! Сейчас меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу четырьмя самолетами! Новость прочитал одним глазом! Жду, когда подвезут второй, чтобы прочитать полноценно!" - прокомментировал для Mash телеведущий сообщения о своих предполагаемых проблемах.

Ранее канал рассказал, что Якубович "обратился к врачам с жалобой на боль в спине".

Леонид Якубович родился в 1945 году в Москве. Как актер снимается с 1980-х: "Крестоносец", "Московские каникулы", второй "Брат", "Улицы разбитых фонарей".