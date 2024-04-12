Не матерившаяся до 19 лет юмористка рассказала о пагубном влиянии КВН

Креативный продюсер и участница юмористического шоу «Женский стендап» на ТНТ заявила, что не употребляла матерные слова до игры в КВН. О пагубном влиянии участия в телеигре она рассказала выпуске шоу «Личка», доступном на YouTube.

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Мягкова раскрыла, что до 19 лет не могла произнести ни одного бранного слова. Она также добавила, что сверстники часто подшучивали над ней из-за этого.

Звезда «Женского стендапа» вспомнила, что мат появился в ее лексиконе во время игры в КВН. Мягкова объяснила, что окружавшие ее комики нередко употребляли ругательства, и она последовала их примеру.

«Я вот думаю, может быть, у человека есть какой-то лимит мата за жизнь?» — поиронизировала юмористка.

Ранее Мягкова дала совет девушкам, которые начинают путь в юморе. Она порекомендовала не надевать открытые наряды на первые выступления. По мнению продюсера, внешний вид девушек может отвлекать зрителей от содержания шуток, которые они произносят.