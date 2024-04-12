Не матерившаяся до 19 лет юмористка рассказала о пагубном влиянии КВН
Креативный продюсер и участница юмористического шоу «Женский стендап» на ТНТ заявила, что не употребляла матерные слова до игры в КВН. О пагубном влиянии участия в телеигре она рассказала выпуске шоу «Личка», доступном на YouTube.
Мягкова раскрыла, что до 19 лет не могла произнести ни одного бранного слова. Она также добавила, что сверстники часто подшучивали над ней из-за этого.
Звезда «Женского стендапа» вспомнила, что мат появился в ее лексиконе во время игры в КВН. Мягкова объяснила, что окружавшие ее комики нередко употребляли ругательства, и она последовала их примеру.
«Я вот думаю, может быть, у человека есть какой-то лимит мата за жизнь?» — поиронизировала юмористка.
Ранее Мягкова дала совет девушкам, которые начинают путь в юморе. Она порекомендовала не надевать открытые наряды на первые выступления. По мнению продюсера, внешний вид девушек может отвлекать зрителей от содержания шуток, которые они произносят.