Блогерша Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, отказалась мириться с мужем, бизнесменом Артемом Чекалиным. Об этом пишет Mash.

Сообщается, что в марте Чекалиным дали месяц на примирение, однако супруги решили разойтись.

«Защитник Лерчек заявил: шансов [на воссоединение] нет», — уточняется в публикации.

Также стало известно, что пара не явилась на новое заседание суда по бракоразводному процессу, которое состоялось 12 апреля. Вместо них в суде присутствовали адвокаты.

Ранее Чекалины в соцсетях рассказали о расторжении брака. Так, блогерша заявила, что решение подать на развод было самым сложным и болезненным в ее жизни. Ее супруг высказался о расставании словами «так в жизни бывает».

О том, что Лерчек подала на развод после 12 лет брака, стало известно 19 марта. Перед этим блогерша призналась, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях.

Уголовное дело в отношении Чекалиных было возбуждено в марте 2023 года. Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Кроме того, им обоим предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств. В декабре 2023 года уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных было прекращено.