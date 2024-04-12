Ани Лорак выступила в Москве после получения российского гражданства

Певица Ани Лорак выступила с одной песней в Москве на мероприятии «Вечерний Звук». Об этом пишет «Пятый канал».

Артистка спела всего одну песню — новый трек «Танцы» и отказалась отвечать на вопросы журналистов. Тем не менее Лорак с улыбкой позировала фотографам на красной дорожке. По данным СМИ, артистка пришла на мероприятие в темных тонах.

Ани Лорак родилась в Черновицкой области Украины в 1978 году. В 2008-м певица представляла Украину на конкурсе «Евровидение», где заняла второе место. С 2017 года Лорак не выступала на родине. После начала военной операции России на Украине также продолжила работать в РФ.

В феврале Ани Лорак подала заявление на российское гражданство. После начала российской военной операции на Украине Лорак окрестили предательницей за работу в РФ. В России же ее обвинили в сборе донатов для ВСУ. Сама певица заявила, что никогда не финансировала военных и не будет этого делать.