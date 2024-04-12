В Госдуме призвали Пугачеву извиниться за свои ошибки публично

Депутат Государственной Думы Сергей Соловьев призвал эстрадную певицу Аллу Пугачеву публично извиниться за свои ошибки. Lenta.ru

«На мой взгляд, ей стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ», — подчеркнул парламентарий. Газета.Ru

По словам Соловьева, очевидно, что концерты Пугачевой будут проходить на сценах второго порядка и точно не в эфирах главных российских телеканалов. Кроме того, даже если Примадонну простят, то ее творческая судьба все равно угаснет. ФедералПресс