Собчак распродает свой гардероб на 800 тысяч рублей

Журналистка Ксения Собчак распродает свой гардероб более чем за 800 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», самым дорогим из предложенных на вторичном рынке предметов оказался пиджак за 137 тысяч рублей.

В публикации отмечается, что оценить количество брендовых вещей у ведущей сложно, поскольку она всегда в курсе новинок, посещает бутики и активно рекламирует одежду и аксессуары. Теперь же Собчак решила следовать тренду на осознанное потребление и выставляет свои наряды на продажу через платформу вторичной продажи.

Сейчас журналистка продает 11 предметов, в том числе юбки, туфли, пиджаки, свитер, платье и накидку. Самой доступной позицией оказались туфли — их стоимость составляет всего 16 тысяч. Наиболее дорогие предметы, пиджак и юбку, можно купить за 137 и 87 тысяч рублей соответственно. Общая сумма, которую Собчак надеется выручить от продажи вещей, превышает 809 тысяч рублей.