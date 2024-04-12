Популярный комик рассказал о пренебрежительном отношении к участникам КВН

Популярный российский комик, бывший участник КВН Филипп Воронин заявил, что, по его мнению, многие люди могут негативно относиться к звездам «Клуба веселых и находчивых». На эту тему он высказался, беседуя с членами футбольного клуба «Эгриси», которым владел журналист Василий Уткин. Видео доступно на YouTube.

Воронин отметил, что многие люди негативно относятся к определенной категории звезд, и привел в пример отношение к рэперам. «Мне всегда казалось, что к кавээнщикам еще бывает такое. Слово еще такое.

"Ты ж кавээнщик". Иногда можно слово "кавээнщик" сказать очень оскорбительно», — добавил юморист.

Он добавил, что не решился позвать Уткина в свое шоу «Мне смешно». По словам Воронина, он беспокоился, что журналист откажет ему в пренебрежительной форме из-за разницы в их популярности.

Ранее известный российский спортивный журналист, комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал об особенностях работы с Уткиным. Он заявил, что его коллега не хвалил подчиненных, но мог их поощрить.

Уткина не стало 19 марта. Предварительно, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.