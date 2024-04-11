Киркоров захотел стать ассистентом звездного хирурга Хайдарова

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров захотел стать ассистентом звездного хирурга Тимура Хайдарова. О своем желании он заявил в шоу Super «Директ».

© Lenta.ru

По словам певца, его руки стерильны и он может подавать специалисту инструменты во время операций.

«Я же никогда не видел, как ты творишь своими гениальными пальцами красоту. Если что, я войду в правильную дверь, в твою клинику, и начну, так скажем, готовить свою вторую профессию после 50 лет», — заявил артист.

В мае прошлого года стало известно, что Киркоров вновь обратился за помощью к пластическому хирургу. В опубликованном в соцсетях видео певец предстал в обществе Хайдарова, клинику которого он повторно посетил.