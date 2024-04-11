Лерчек впервые прокомментировала развод с мужем

Месяц назад появились слухи о разводе блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Супруги долгое время не комментировали эту информацию, однако Лерчек решила прервать молчание и прокомментировала ситуацию в личном блоге.

— Пожалуйста, ни в коем случае не теряйте веру в настоящую любовь. Извините, что я так говорю. Потому что мне очень сложно. В любом случае я благодарна Артему за все это время, благодарна ему за наших прекрасных детей. Я действительно старалась сделать все возможное и как партнер, и как жена. Просто иногда, когда ты делаешь что-то по максимуму, это не всегда доставляет счастье. Выхожу из отношений с полным чувством благодарности, любви и уважения, — сказала знаменитость со слезами на глазах в своем видеообращении.

Других подробностей Лерчек приводить не стала и отметила, что они с супругом уважают друг друга. При этом девушка извинилась перед поклонниками за долгое молчание.

Семейная пара Валерии и Артема Чекалиных в случае развода и деления имущества не сможет избежать уплаты налогов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил юрист Дмитрий Кваша. В случае развода пара должна будет разделить две квартиры в столице, автопарк и земельный участок в Московской области.