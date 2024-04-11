Звездный хирург Хайдаров рассказал о планах развития клиники

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал о планах развития своей клиники. Соответствующий комментарий публикует People Talk.

Врач заявил о желании открыть в медицинском учреждении другие направления, например, в области трихологии, косметологии, гинекологии и медицинского туризма. Кроме того, он уточнил, что в настоящий момент разрабатывает новый проект.

«К тому же сейчас мы готовим большой новый проект, подробности о котором я пока оставлю в секрете. Скажу лишь, что сейчас я творю шедевры на стыке творчества и медицины», — заключил собеседник портала.

Ранее также Тимур Хайдаров ответил на критику его работы с пациентами. Пластический хирург заявил, что люди, которые оставляют негативные комментарии, завидуют его успеху.