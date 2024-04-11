Артем Чекалин впервые ответил на сообщения о разводе с Лерчек

Блогер и бизнесмен Артем Чекалин подтвердил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) информацию о разводе с блогершей Лерчек (Валерией Чекалиной). Газета.Ru

Чекалин опроверг обвинения в том, что развод — не более чем пиар-ход. Увы, любимые всеми Лерчики действительно расстаются. «К сожалению, так в жизни бывает. Это была просто огромная, безумная, самая чистая и яркая любовь. Не знаю, надеюсь, мне еще повезет повстречать такого человека, которого я так же полюблю», — признался блогер, добавив, что расходятся супруги на доброй ноте, а потому никаких подробностей и «грязного белья» ждать не стоит. Super.ru

25 марта стало известно, что мировой судья 246-го судебного участка Москвы рассмотрит заявление о расторжении брака Чекалиных. В публикации РИА Новости отмечается, что заявление поступило в пятницу, 22 марта. Агентство не располагает информацией, есть ли у Чекалиной конкретные требования к супругу. В тот день блогеры не пришли на заседание суда по их разводу. Российская газета