Азиза вспомнила, как Киркоров привозил ей авоськи с деньгами

Певица Азиза призналась в беседе с mk.ru, что артист Филипп Киркоров помог ей в тяжелый период.

Азиза призналась, что в 1991 году на нее началась травля. Артистку обвиняли, что она якобы содействовала тому, чтобы Игоря Талькова не стало. В тот период у певицы не было работы. По словам исполнительницы, некоторые коллеги ей устроили бойкот.

«Филипп часто приезжал к нам домой с авоськой, в которой раньше носили картошку. Только вместо картошки лежали деньги, его гонорары от концертов. Он делился ими со мной, потому что понимал, что у меня не было работы», — рассказала певица.

По словам Азизы, она пообещала все отдать Киркорову, как только встанет на ноги. Однако, как отметила певица, исполнитель заявил, что ему ничего не надо. Она назвала Киркорова настоящим другом по жизни.