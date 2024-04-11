Баста больше не планирует выпускать альбомы

Музыкант и продюсер Василий Вакуленко сообщил ТАСС, что не планирует выпускать альбомы под псевдонимом Баста.

При этом артист отметил, что ближайший сингл выйдет в День космонавтики.

"Сейчас пока синглы только, альбомов в рамках проекта "Баста" никаких не будет. В прошлом году 24 песни вышло. Очень много всего", - сказал певец.

По его словам, ближайший сингл вместе с клипом выйдет 12 апреля.

Кроме того, Баста рассказал, что открыл в Дубае ресторан Frank, который стал его первым зарубежным проектом.