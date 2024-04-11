Рэпер Серега проиграл в суде 500 рублей

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пахоменко) проиграл суд Социальному фонду России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, СФР подал иск к проживающему на территорию Белоруссии музыканту из-за задолженности в размере 500 рублей. Причиной стал бизнес артиста по изготовлению и продажи ежедневых наборов еды, который исполнитель хита «Черный бумер» открыл в 2017 году. Позднее, через три года, компанию исключили из реестра малого и среднего предпринимательства, а затем адрес регистрации компании признали недействительным.

Shot подчеркивает, что у Пахоменко накопились также серьезные долги по обязательным пенсионным взносам.