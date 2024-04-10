Милохина призвали объявить в розыск за уклонение от службы

Директор общественного движения «Сорок сороков» Георгий Солдатов призвал Военный комиссариат Московской области объявить в розыск популярного российского блогера Даню Милохина. По мнению Солдатова, блогер уклоняется от прохождения срочной воинской службы. Об этом сообщает «Абзац».

В обращении Солдатов заявил, что Милохин намеренно избегает срочной службы в армии. В связи с этим общественник призвал Военный комиссариат поставить блогера на воинский учет.

«Милохин Данила Вячеславович уклоняется от постановки на воинский учет по месту регистрации в городе Красногорске. Прошу организовать розыск Милохина Данилы Вячеславовича 2001 года рождения с целью постановки на воинский учет», — сказано в обращении.

Ранее адвокат озвучил возможные последствия для Милохина, если того посчитают уклонистом.