Неудачная шутка Баскова обернулась громким скандалом

Новый скандал в шоу-бизнесе разгорелся совершенно неожиданно между двумя артистами. Участник рэп-дуэта HammAli & Navai Александр Алиев разозлился на эстрадного певца Николая Баскова.

Началось все на шоу «Дуэты». Басков, услышав название дуэта, не смог устоять и пошутил про него на всю страну.

«Это продукты? Новые хамали-навали! Только что испекли! Хочешь брат, навали, хочешь — уходи!» — сказал Николай.

Вот только эти слова не понравились участнику дуэта Александру Алиеву. Он, заявив, что на него устроили целую атаку ботов в комментариях, высказал все, что думает про Баскова, пишет "Комсомольская правда".

«Я не разделяю мнение ни одного человека, кто стоял на сцене и смеялся над этой шуткой. Смешно было 7 лет назад, когда мы только появились. Сейчас в этом ничего смешного не вижу», — написал HammAli.

Ранее "СП" писала, что американская певица Мадонна резко ответила фанатам.