Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что новый альбом Аллы Пугачевой никому не нужен. Его слова передает Teleprogramma.pro.

«Они [новые песни] не ко времени, они выпали из времени. Она сама выпала из времени», — признался шоумен.

По словам Соседова, нынешнее творчество Пугачевой показывает лишь отсутствие сил и здоровья у артистки — «полный декаданс и коллапс». Критик заявляет, что авторитет Примадонны превратился в руины и его уже нельзя реанимировать.

«Я это даже слушать не буду, клянусь. Я не буду слушать ни одной ее новой песни. Принципиально не буду. Потому что мне она не интересна. Для меня она не имеет никакого значения», — подчеркнул он.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет. Позднее появились слухи, что артистка планирует опубликовать очередной альбом с новыми композициями к своему 75-летию, которое она отметит 15 апреля.

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