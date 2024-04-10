Жена Газманова рассказала о самочувствии певца после операции

Жена Олега Газманова рассказала в личном блоге о самочувствии певца после операции. Марина Газманова отметила, что ее супруг — настоящий мужчина, который не ноет из-за трудностей.

«Дорогие мои подписчики, вы волнуетесь, как себя чувствует композитор после операции на глазах? Операция плановая! Олег в первый же день после вмешательства уже работал на студии. Он настоящий мужчина, который не ноет из-за некоторых превратностей судьбы. Сейчас у него другая важная проблема, он в творческих муках вынашивает новые песни. Очень попахивает шлягером. Почему в муках, а так всегда, когда появляется произведение на года. Наблюдаю за ним, как муза за беременным творцом. Так что все хорошо! Он весь в творчестве», — поделилась писательница.

Музыкант познакомился с будущей супругой в Воронеже: ей на тот момент было 18 лет и она училась в университете, а певец состоял в браке и растил сына Родиона. У пары завязались романтические отношения, но продержались недолго. И первым мужем Марины Муравьевой (в девичестве. — Газета.Ru) стал Вячеслав Мавроди, брат основателя МММ Сергея Мавроди, от которого в 1997 году она родила первенца. Бизнесвумен рассказывала в личном блоге, что из больницы ее забирал Газманов, а отец ребенка в это время находился под арестом из-за банковских махинаций. Композитор усыновил первенца жены и дал Филиппу свою фамилию, от которой он недавно отказался.

Газманов с семьей спешно покинул Эмираты

Супруги поженились 15 июля 2003 года, и 16 декабря у них появилась общая дочь Марианна.