Певица Жасмин призналась, что ее дочь критикуют из-за лишнего веса

Певица Жасмин призналась в интервью Леди Mail.ru, что 12-летнюю дочь критикуют из-за лишнего веса. По словам артистки, незнакомые люди не только обсуждают внешность ее ребенка, но и советуют посадить девочку на диету.

«Что должно быть за воспитание у человека, чтобы он мог написать мне в комментариях: «А девочке-то вашей надо похудеть!». У меня это в голове не укладывается. Люди, да откуда вы знаете, почему она не такая худая, как остальные дети — может, растущий организм пока не дает избавиться от лишних килограммов? Может, она бы и хотела постройнеть, но пока никак... Конечно, мне подобное больно читать», — высказалась знаменитость.

Исполнительница не скрывает, что сама практически всю жизнь борется с лишними килограммами. По признанию Жасмин, она поправляется даже от запаха блинов, поэтому не может себе позволить отклонений от стандартов правильного питания. Артистка поддерживает себя в форме с помощью диеты и спортивных тренировок. Певица отмечала, что ей непросто даются такие ограничения, но она должна достойно выглядеть на сцене, поэтому строго все соблюдает.

Звезда воспитывает троих детей. Она родила первенца Михаила от бизнесмена Вячеслава Семендуева, с которым развелась в 2006 году. Жасмин публично обвиняла экс-супруга в домашнем насилии и просила защитить ее. А в 2011 году артистка вышла замуж за бизнесмена Илана Шора, супруги воспитывают двоих общих детей: дочь Маргариту и сына Мирона.