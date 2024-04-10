Невестка Валерии высказалась о расставании с мужем

Невестка певицы Валерии высказалась в личном блоге о расставании с мужем. Лиана Шульгина призналась, что получила много вопросов от подписчиков на эту тему, поскольку супруг «исчез» из ее ленты.

«Спасибо за переживания, но нельзя делать такие выводы просто так, без повода. Я многим перестала делиться здесь, особенно тем, что касается моей личной жизни, только если ну очень хочется. Не делайте никогда поспешных выводов, основываясь на своем «кажется», — ответила бизнесвумен.

Лиана Волкова (в девичестве. — «Газета.Ru») замужем за младшим сыном артистки Арсением Шульгиным. Они поженились 28 августа 2020 года, а 1 января 2021-го у супругов родилась дочь Селин.

Блогер говорила подписчикам, что долго не могла вернуться в форму после родов и избавиться от лишних килограммов. Она составляла план тренировок, переходила на правильное питание, но не хватало силы воли, чтобы строго все соблюдать, о чем бизнесвумен признавалась в личном блоге. Однако когда невестка певицы «отпустила» в голове проблему, то ей удалось найти баланс и похудеть. Шульгина отмечала, что уже не стремится к «идеальной стройности», она занимается спортом в свое удовольствие и питается по рекомендациям нутрициолога.