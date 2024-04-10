Продюсер предсказал судьбу уехавших из России звезд

Продюсер и режиссер Олег Забугорский предсказал судьбу уехавших из России звезд. Его слова приводит News.ru.

Медиаменеджер заявил, что актерам Алексею Панину и Чулпан Хаматовой придется «снять корону с головы» и пойти на низкооплачиваемую работу.

«Хаматова в итоге, попомните мои слова, за похлебку чечевичного супа будет работать в Прибалтике. Ее еще тамошние русофобы будут попрекать "российским прошлым"», — подчеркнул он.

Забугорский отметил, что подобная участь ждет всех знаменитостей, покинувших Россию после начала специальной военной операции. Однако, по его словам, неспособные на тяжелый труд звезды будут «клянчить деньги у подписчиков и бывших поклонников».

Ранее актер Василий Ливанов назвал Хаматову ничтожной личностью.