$92.75+0.17100.75+0.52
Войти в почту

Продюсер предсказал судьбу уехавших из России звезд

Продюсер и режиссер Олег Забугорский предсказал судьбу уехавших из России звезд. Его слова приводит News.ru.

Продюсер предсказал судьбу уехавших из России звезд
© РИА Новости

Медиаменеджер заявил, что актерам Алексею Панину и Чулпан Хаматовой придется «снять корону с головы» и пойти на низкооплачиваемую работу.

«Хаматова в итоге, попомните мои слова, за похлебку чечевичного супа будет работать в Прибалтике. Ее еще тамошние русофобы будут попрекать "российским прошлым"», — подчеркнул он.

Забугорский отметил, что подобная участь ждет всех знаменитостей, покинувших Россию после начала специальной военной операции. Однако, по его словам, неспособные на тяжелый труд звезды будут «клянчить деньги у подписчиков и бывших поклонников».

Ранее актер Василий Ливанов назвал Хаматову ничтожной личностью.

Шоу-бизнес
Алексей Панин
Василий Ливанов
3
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости