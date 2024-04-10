На основателя группы Uma2rman подали в суд

Компания «Бизнес Связь» обратилась в суд с иском к основателю группы Uma2rman Владимира Кристовского, требуя вернуть долг за корпоративную связь в его несуществующем кафе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным издания, еще в 2022 году Кристовский учредил ООО «Ума», собираясь открыть кафе. Он заключил договоры с разными обслуживающими компаниями, в том числе с «Бизнес Связью», предоставляющей услуги юрлицам и предпринимателям.

В итоге кафе так и не было открыто, однако договор с «Бизнес Связью» продолжал действовать. Не дождавшись оплаты компания потребовала вернуть долг в размере 14 190 рублей.

«Платить за связь в несуществующем кафе Владимир Кристовский отказался, и бизнес-партнеры обратились в суд», - утверждает канал.

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Ранее солист группы Uma2man Владимир Кристовский рассказал, что только водителю он платит 200 тысяч рублей в месяц. Также, по словам музыканта, зарплату получают няня и уборщица. Он добавил, что также иногда помогает родителям и младшей сестре, проживающим в Нижнем Новгороде.