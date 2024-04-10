Блогера Гоар Аветисян потребовали проверить на экстремизм

Казахский правозащитник Антон Буданов обратился в российские правоохранительные органы с требованием проверить популярного блогера Гоар Аветисян, посчитав, что она дискредитирует Россию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, причиной стало видео в соцсетях, где Гоар высказалась по поводу убийства гражданской жены экс-министра Казахстана, которая была забита до смерти. При этом в ролике была приведена ссылка на страницу двоюродного брата погибшей — Айтбека Нукенова.

По мнению казахского правозащитника Антона Буданова, Аветисян, упомянув Нукенова, нанесла вред России, так как он отличается «антироссийскими взглядами».

«После мини-расследования Буданов написал заявление с просьбой проверить на экстремизм, доказать виновность и наказать инстадиву по всей строгости», — утверждает Mash.

Ранее журналистка, блогер и телеведущая Ксения Собчак обвинила запустившую курсы по похудению Гоар Аветисян в плагиате. По мнению Собчак, Аветисян украла у нее название проекта. Свой курс девушка назвала «Метод Гоар». При этом журналистка напомнила о своем марафоне с названием «Метод Собчак».