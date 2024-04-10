Стало известно, кто живет в замке Пугачевой

Знакомые Аллы Пугачевой опровергли появившуюся в сети информацию, что в подмосковном замке в Грязи артистки кто-то проживает. Этим знакомые исполнительницы поделились в беседе с kp.ru.

«За домом приглядывают посменно два охранника, на них хозяева тратят не менее 150 тыс. рублей в месяц. Плюс ко всему в замок иногда заезжает садовник, услуги которого обходятся примерно в 70 тыс. рублей в месяц», — поделился собеседник с изданием.

Он подчеркнул, что недалеко от замка также живет водитель исполнительницы Игорь Польшиков, который опекает малолетнего внучатого племянника Женю артистки. По словам знакомого, Пугачева выделяет порядка 200 тыс. рублей ежемесячно на содержание ребенка.

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Кроме того, отмечает человек из окружения певицы, в замке настроена система «Умный дом», поэтому может создаваться впечатление, что в нем кто-то живет — программа автоматически включает и выключает свет, создавая видимость нахождения хозяев в доме.

Недавно комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) обмолвился, что за огородом в подмосковном доме в Грязи есть кому ухаживать. Затем в СМИ появились сообщения, что артисты передали замок в надежные руки.