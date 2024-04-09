Подписчики заметили в обращении Кунгурова тревожную деталь

Популярный оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре столицы 8 апреля. Поклонники знаменитости отправились изучать его социальные сети, где обнаружили тревожную видеозапись.

© Вечерняя Москва

На кадрах из личного блога артист обращается к своей аудитории с просьбой поддерживать с близкими общение и любить Родину. Кунгуров также призвал фанатов беречь и ценить то, что они имеют.

Эта публикация мотивировала поклонников задуматься о том, что артист мог заранее с ними попрощаться.

— Боже, Женя как будто прощался!, — написала в комментариях одна из подписчиц певца.

Другие пользователи Сети в комментариях под постом приносили соболезнования родным и близким Евгения Кунгурова.

8 апреля певец покончил с собой в центре Москвы. Заслуженный артист РФ оставил жене послание, в котором рассказал о выбранном для себя способе уйти из жизни. После этого он перестал выходить на связь. Позднее стало известно, что тело артиста нашли недалеко от его дома на Зоологической улице. В Сети также появились кадры с места гибели артиста.