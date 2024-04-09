Певице Алисе Вокс диагностировали нарушение мозгового кровообращения

Певица Алиса Вокс сообщила в Telegram-канале о своей госпитализации.

Вокс призналась, что долгое время не выходила на связь с поклонниками, поскольку лежала в больнице. Артистке диагностировали нарушение мозгового кровообращения.

«Собиралась на студию, ничто не предвещало, закружилась голова, пространство вокруг взбесилось так, словно я на палубе корабля во время шторма. Легла на пол и стала ждать скорую. Фельдшер вкатил мне целую миску каких-то ампул и повез меня госпитализировать», — рассказала исполнительница.

Вокс призналась, что проблемы со здоровьем начались на фоне перманентного стресса. По ее словам, повышенная выработка кортизола и адреналина спровоцировала гипертонус трапециевидной, височных и жевательных мышц. Они, в свою очередь, как отмечает певица, передавили артерии, и началось кислородное голодание.

По словам Вокс, врач ей порекомендовал не нервничать и съездить в отпуск.

В декабре 2023 года Алиса Вокс заявила, что однажды лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров запер ее в номере и не выпускал на протяжении 17 часов.