С бывшего ресторана Моргенштерна* пытаются взыскать почти 1,6 млн рублей

С ресторана Kaif Provenance, которым ранее владел рэпер Алишер Моргенштерн* (признан в России иноагентом), пытаются взыскать почти 1,6 млн рублей задолженности. Как сообщает Telegram-канал Shot, суд может потребовать оплатить долг от артиста и его экс-партнера по бизнесу Эдуарда Попова.

Напомним, что Моргенштерн* был владельцем компании «Кайф», под которой работал ресторан, около двух лет. Осенью 2022 года он покинул организацию и передал свою долю Попову.

Летом 2022 года компанию несколько раз оштрафовали за наем на работу нелегальных мигрантов. С годами сумма выросла за счет судебных издержек. Сейчас долгами «Кайфа» занимаются приставы, которые открыли в общей сложности пять исполнительных производств. Теперь суд может обязать Моргенштерна* и Попова выплатить задолженность.

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Отметим, что ресторан штрафовали не только за нелегалов. Еще во время участия Моргенштерна* компанию «Кайф» уличили в нарушении требований санитарных правил и гигиенических нормативов, приостановив работу ресторана на три месяца.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом