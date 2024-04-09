Раскрыты подробности смерти оперного певца Кунгурова в центре Москвы

Стали известны подробности о причинах гибели оперного певца Евгения Кунгурова в центре Москвы. Их раскрыл источник ТАСС в правоохранительных органах, заявив, что, по предварительной информации, на теле артиста нет признаков насильственной смерти.

Также собеседник агентства подтвердил, что в последнее время Кунгуров находился в состоянии депрессии.

Известный российский певец и участник «Голоса» покончил с собой в центре Москвы

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России, известный оперный и эстрадный певец, участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. В полицию обратилась его жена, которой он написал сообщение с угрозами наложить на себя руки. Известно, что у Кунгурова были проблемы с психикой и пристрастие к алкоголю.